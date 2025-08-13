Na rzecz obcego wywiadu przeprowadzili w Polsce szereg akcji sabotażowych, handlowali też bronią i narkotykami. Jest akt oskarżenia wobec sześciu członków międzynarodowej grupy przestępczej.

Serhija S. przed sądem / Maciej Kulczyński / PAP

Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia wobec sześciu członków międzynarodowej grupy przestępczej.

Przed sądem mają stanąć trzej obywatele Polski oraz trzej Białorusini. Prokuratura zarzuca im w sumie 26 przestępstw.

Śledztwo prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która rozpracowała grupę po uzyskaniu informacji w związku ze sprawą Ukraińca Serhija S. Mężczyzna został wcześniej skazany za podpalenie obiektów budowlanych we Wrocławiu.

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą podpaleń dokonanych przy użyciu koktajli Mołotowa, czyli butelek z łatwopalną substancją.

Czerwiec 2023 - w Gdyni podpalono restaurację. Straty sięgnęły blisko 3 mln zł.

- w Gdyni podpalono restaurację. Straty sięgnęły blisko 3 mln zł. Marzec 2024 - próba podpalenia magazynu w Gdańsku na zlecenie obcego wywiadu.

- próba podpalenia magazynu w Gdańsku na zlecenie obcego wywiadu. Kwiecień 2024 - podpalenie składowiska palet w podwarszawskich Markach.

Wszystkie te działania miały charakter sabotażu i były realizowane w sposób zorganizowany.

Oprócz podpaleń część zarzutów dotyczy posiadania oraz handlu bronią. Jeden z podejrzanych odpowie dodatkowo za handel znaczną ilością narkotyków i substancji psychotropowych.

Akt oskarżenia w sprawie działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu

W toku postępowania ujawniono mechanizmy przestępcze polegające na zlecaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu działań dywersyjnych na terenie RP na polecenie obcych służb. Dodatkowo wykazano nielegalny międzynarodowy obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz środkami odurzającymi, jak również zidentyfikowano trasy i sposoby ich przerzutu z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy na teren państw członkowskich Unii Europejskiej.

Śledztwo zostało wszczęte w styczniu 2024 r. w wyniku uzyskania przez ABW informacji o podejmowaniu przez obywatela Ukrainy Serhii S. przygotowań do podpalenia na zlecenie służby wywiadowczej Federacji Rosyjskiej określonych obiektów, m.in. magazynu z farbami we Wrocławiu (akt oskarżenia przeciwko wymienionemu został skierowany 18 września 2024 roku).

Za zarzucone sprawcom przestępstwa grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Jak poinformowano, sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy. W toku trwania śledztwa zdobyto dowody popełnienia kolejnych przestępstw, które objęte są zakresem odrębnego postępowania.

Proces sześciu oskarżonych odbędzie się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.