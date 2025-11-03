Zaledwie 25 stopni Celsjusza - taką temperaturę ciała miał dwulatek, który w sobotę wpadł do przydomowego basenu. Został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziecko jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Lekarze wciąż walczą o jego życie.

Lekarze walczą o życie dwulatka (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Kilkanaście minut pod wodą

Do zdarzenia doszło w sobotę. Dwuletni chłopiec wpadł do przydomowego zbiornika wodnego. Pod wodą przebywał ok. 15 minut. Na miejsce wezwano pogotowie i straż pożarną.

Stwierdzono głęboką hipotermię oraz zatrzymanie krążenia. Zastosowano u niego skuteczną resuscytację - mówi dr Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego i chirurg dziecięcy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Chłopiec trafił do katowickiego szpitala w stanie bardzo ciężkim. Temperatura jego ciała wynosiła 25 stopni Celsjusza.

Walka o życie chłopca

"To niezwykle trudny przypadek, wymagający natychmiastowych i precyzyjnych działań wielu specjalistów. Dzięki współpracy zespołów naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii życie dziecka zostało uratowane" - napisano na Facebooku placówki.

Obecnie przebywa ono na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym - dodaje dr Bulandra. Lekarze cały czas walczą o życie malucha.

Co jest kluczowe w przypadku hipotermii?

Zdaniem specjalisty, choć sytuacja była skrajnie niebezpieczna, bardzo niska temperatura wody mogła paradoksalnie zwiększyć szanse dziecka na przeżycie.

Hipotermia obniża metabolizm mózgowy, co działa neuroprotekcyjnie i może zmniejszyć ryzyko poważnych uszkodzeń neurologicznych - wyjaśnił dr Bulandra.

Lekarze podkreślają, że w takich przypadkach kluczowe znaczenie ma szybkie rozpoczęcie resuscytacji i transport do ośrodka dysponującego możliwością kompleksowego leczenia hipotermii głębokiej.