13-letni rowerzysta nie żyje - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 7 w Spytkowicach w województwie małopolskim. Jak podała policja w poniedziałek, chłopiec kierujący rowerem, jadący chodnikiem, zjechał nagle na jezdnię i zderzył się z ciężarowym volvo. Kierowca był trzeźwy. Niestety, pomimo natychmiast udzielonej pomocy, życia chłopca nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w powiecie nowotarskim w Małopolsce. Nie żyje 13-latek / Policja Małopolska / Policja

Do tragedii doszło w niedzielę, 2 listopada, około godz. 18 na drodze DK7 we wsi Spytkowice w powiecie nowotarskim. 13-letni chłopiec jechał rowerem, poruszając się po chodniku. Nagle zjechał na jezdnię i zderzył się z samochodem ciężarowym volvo. Jego życia nie udało się uratować.

/ Małopolska Policja / Policja

W poniedziałek małopolska policja poinformowała, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Została mu pobrana krew do badań.

"Przeprowadzone na miejscu czynności z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych pozwolą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku" - podali mundurowi, którzy zaapelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności - zwłaszcza w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

/ Małopolska Policja / Policja