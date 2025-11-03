Policja podsumowała akcję związaną z dniem Wszystkich Świętych. "Drugiego listopada na polskich drogach doszło do 36 wypadków drogowych. Zginęły trzy osoby, a 46 osób zostało rannych" - przekazał w poniedziałek podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjanci - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Policja podsumowała świąteczny weekend

Policjant poinformował także, że w niedzielę zatrzymano największą podczas całego weekendu liczbę nietrzeźwych kierujących. Było to aż 327 osób. Kierowali oni samochodem w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) bądź po pijanemu (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie).

Przez trzy dni działań (od piątku do niedzieli - przyp. red.) policjanci byli wezwani do 182 wypadków drogowych, w których zginęło dziewięć osób, a 230 zostało rannych. W te trzy dni zatrzymanych zostało 845 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiedli za kierownicą po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości - podsumował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Apel policji

Funkcjonariusz poinformował, że wśród ofiar wypadków cztery osoby były pieszymi, dwie - kierującymi samochodami osobami, dwie - rowerzystami i jedna - motocyklistą.

Poniedziałek to ostatni dzień akcji na Wszystkich Świętych. Bardzo istotny dzień, szczególnie przy dynamicznie zmieniającej się pogodzie i trudnych warunkach atmosferycznych. Apeluję o rozwagę, o bezpieczne powroty bez pośpiechu. Lepiej dojechać kilka minut później, ale całym i zdrowym. Oczywiście na drogach cały czas bezpieczeństwa pilnują policjanci, ale to bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich - powiedział Robert Opas.