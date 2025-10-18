Groźny wypadek na drodze powiatowej w Czarnowie w Lubuskiem. Przed godz. 17 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jechało w nimi w sumie siedem osób. Dwie z nich strażacy musieli wyciągać za pomocą narzędzi hydraulicznych. W sumie poszkodowane są trzy osoby.
Siedem osób podróżowało dwoma samochodami, które brały udział w wypadku w Czarnowie w Lubuskiem.
Strażacy musieli uwalniać za pomocą narzędzi hydraulicznych po jednej osobie z każdego samochodu.
Na miejscu wysłano 8 zastępów straży pożarnej i dwa zespoły ratownictwa medycznego. Lądował też śmigłowiec LPR.