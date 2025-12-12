​Miss Finlandii 2025 Sarah Dzafce została pozbawiona tytułu za krążące w internecie zdjęcie, na którym pokazuje "skośne oczy", będąc w restauracji. Całość opatrzona była podpisem odnoszącym się do "chińszczyzny". "Miss reprezentuje nie tylko siebie, ale całą Finlandię" - uzasadnił swoją decyzję komitet organizacyjny konkursu piękności.

Sarah Dzafce / EPA/RUNGROJ YONGRIT / PAP

Zdjęcie, które opublikowano w mediach społecznościowych na początku grudnia, uznano za obraźliwe wobec Azjatów. Organizacja Miss Suomi oświadczyła, że nie akceptuje rasizmu ani dyskryminacji w żadnej formie.

Szacunek, równość i godność człowieka to wartości, którymi powinna kierować się Miss Finlandii i to nie podlega negocjacjom - tłumaczyła na konferencji przewodnicząca komitetu Miss Suomi Sunneva Sjogren.

To pierwszy raz w historii fińskiego konkursu piękności, kiedy to komitet organizacyjny zdecydował o odebraniu tytułu. Wcześniej zdarzało się, że z korony rezygnowała sama miss, wyrażając niezadowolenie z przebiegu konkursu.