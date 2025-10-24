W ostatnich tygodniach coraz więcej Polaków otrzymuje listy polecone z Wojskowych Centrów Rekrutacji. W przesyłkach znajdują się karty mobilizacyjne, które budzą niepokój wśród obywateli, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji na polskiej granicy. Czym są te dokumenty, kto je otrzymuje i jakie obowiązki nakładają na adresatów? Wyjaśniamy, co oznacza otrzymanie karty mobilizacyjnej i jakie konsekwencje niesie jej zignorowanie.

Wojskowa karta mobilizacyjna / Lech Muszyński / PAP

Karta mobilizacyjna to oficjalny dokument wydawany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji, który wskazuje obywatela do określonego zadania wojskowego w razie mobilizacji lub wojny.

Karty trafiają nie tylko do żołnierzy rezerwy, ale także do specjalistów z medycyny, logistyki, informatyki, służb mundurowych i cywilów wspierających kluczowe sektory państwa.

Istnieją sytuacje, kiedy przydział mobilizacyjny może zostać uchylony, np. ze względu na wiek, trwałą niezdolność do służby, wyjazd za granicę czy prawomocne skazanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kartach mobilizacyjnych, ich znaczeniu i obowiązkach z nimi związanych? Sprawdź cały artykuł!

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Wojskowe Centra Rekrutacji rozpoczęły wysyłkę kart mobilizacyjnych - informuje forsal.pl.

Karta mobilizacyjna to oficjalny dokument wydawany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji, który w czasie pokoju wyznacza obywatela do określonego stanowiska służbowego lub pracowniczego w jednostce wojskowej na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karta mobilizacyjna stanowi potwierdzenie przydziału mobilizacyjnego i jest wydawana osobom, które w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mogą zostać powołane do czynnej służby wojskowej.

Rodzaje kart mobilizacyjnych

W Polsce funkcjonuje kilka rodzajów kart mobilizacyjnych, które różnią się przeznaczeniem oraz oznaczeniem kolorystycznym:

Karta z czerwonym paskiem - przeznaczona dla żołnierzy rezerwy, którzy mają obowiązek stawić się do służby w przypadku mobilizacji lub wojny.

- przeznaczona dla żołnierzy rezerwy, którzy mają obowiązek stawić się do służby w przypadku mobilizacji lub wojny. Karta z zielonym paskiem - wydawana żołnierzom rezerwy powoływanym do służby na podstawie karty powołania lub obwieszczenia.

- wydawana żołnierzom rezerwy powoływanym do służby na podstawie karty powołania lub obwieszczenia. Karta z niebieskim paskiem - skierowana do pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób niebędących pracownikami tego resortu, ale wyznaczonych do realizacji zadań na rzecz obronności kraju.

Kto może otrzymać kartę mobilizacyjną?

Karty mobilizacyjne trafiają nie tylko do żołnierzy rezerwy, ale także do osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje istotne dla funkcjonowania państwa w czasie kryzysu. Otrzymać je mogą m.in.:

osoby z doświadczeniem wojskowym,

specjaliści z zakresu medycyny, logistyki, informatyki czy łączności,

funkcjonariusze służb mundurowych,

cywile wyznaczeni do wsparcia administracji publicznej, sektora energetycznego czy transportu.

Portal Foksal.pl jako przykład podaje 54-letniego mieszkańca Opola Lubelskiego, który po odbyciu szkolenia wojskowego otrzymał kartę mobilizacyjną z przydziałem do konkretnej jednostki. W przypadku ogłoszenia mobilizacji, będzie zobowiązany do natychmiastowego stawienia się w wyznaczonym miejscu, zabierając ze sobą dokumenty wojskowe oraz podstawowe rzeczy osobiste.

Otrzymanie karty mobilizacyjnej to nie tylko formalność - to realny obowiązek wobec państwa. Zgodnie z art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny, każdy, kto otrzymał kartę mobilizacyjną, w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny musi stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie. Uchylanie się od tego obowiązku traktowane jest jako poważne przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzy lata.

Kiedy można stracić przydział mobilizacyjny?

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 maja 2024 roku szczegółowo określa sytuacje, w których przydział mobilizacyjny może zostać uchylony. Należą do nich m.in.:

osiągnięcie górnej granicy wieku przez żołnierza rezerwy,

śmierć lub utrata obywatelstwa,

trwała niezdolność do służby wojskowej,

wyjazd na stałe za granicę,

zmiana miejsca zamieszkania poza właściwość miejscową WCR,

prawomocne skazanie na karę pozbawienia wolności,

posiadanie przez małżonka przydziału mobilizacyjnego w przypadku wspólnej opieki nad dzieckiem lub osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

W wyjątkowych przypadkach decyzję o uchyleniu przydziału podejmuje szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Jak sprawdzić, czy masz kartę mobilizacyjną?

Obecnie nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia przydziału mobilizacyjnego przez internet, np. w aplikacji mObywatel czy na platformie ePUAP. Aby uzyskać taką informację, należy:

- skontaktować się bezpośrednio z Wojskowym Centrum Rekrutacji - osobiście, telefonicznie lub mailowo,

- wysłać zapytanie przez ePUAP lub umówić wizytę w WCR.

Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą ewidencję osób objętych obowiązkiem wojskowym i mogą potwierdzić wydanie karty mobilizacyjnej.

Czy karty mobilizacyjne oznaczają mobilizację?

Wysyłka kart mobilizacyjnych nie oznacza automatycznie ogłoszenia mobilizacji czy wybuchu wojny. Jest to element systemu bezpieczeństwa państwa, który ma zapewnić gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreśla forsal.pl, procedura ta opiera się na obowiązujących przepisach i jest realizowana w ramach rutynowych działań administracyjnych.