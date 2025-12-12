​"Nic o nas bez nas" - mówi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie.

Paweł Żuchowski w rozmowie z Robertem Kupieckim / RMF FM

Nie ma mowy o trwałym pokoju, czy trwałej architekturze bezpieczeństwa bez akceptacji i takiego pozytywnego zaangażowania materialnego, ludzkiego czy politycznego państw europejskich - zaznaczył Robert Kupiecki.

Podkreśla, że toczą się intensywne rozmowy w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy.

Nagradzanie agresora to nie jest dobra strategia, to nie jest dobry pomysł na budowanie trwałego, solidnego pokoju - mówi natomiast o ewentualnych ustępstwach terytorialnych względem Rosji.

Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z Robertem Kupieckim poniżej: