Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych wydarzeń w ośrodku jeździeckim w Ptakowicach w powiecie tarnogórskim na Śląsku. Doszło tam do potrącenia konia wózkiem widłowym, w wyniku wypadku zwierzę zginęło.

Tragedia w ośrodku jeździeckim (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Ze wstępnych ustaleń tarnogórskiej policji wynika, że w ośrodku jeździeckim doszło do potrącenia konia wózkiem widłowym. Zwierzęcia nie udało się uratować.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, kiedy do ośrodka przyjechali wezwani policjanci, mężczyzny, który obsługiwał wózek widłowy, nie było.

Wkrótce jednak funkcjonariuszom udało się go odnaleźć. Okazało się, że mężczyzna był pijany - miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

