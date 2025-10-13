Nastolatek został uderzony przez autobus na przejściu dla pieszych na ul. Kartuskiej w Dzierżążnie (Pomorskie). Chłopiec trafił do szpitala śmigłowcem LPR. Kierowcy autobusu zatrzymano prawo jazdy.

Potrącenie chłopca na hulajnodze / KPP w Kartuzach / Policja

14-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną został potrącony przez autobus na przejściu dla pieszych w Dzierżążnie (woj. pomorskie) na ul. Kartuskiej.

Nastolatek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

26-letni kierowca autobusu był trzeźwy, policja zatrzymała mu prawo jazdy.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 10, gdy chłopiec przejeżdżał przez przejście dla pieszych.

Z ustaleń policjantów wynika, że 26-letni kierowca autobusu, jadąc w kierunku Żukowa, potrącił przejeżdżającego przez przejście dla pieszych 14-latka, który jechał hulajnogą elektryczną - przekazała Aleksandra Philipp z kartuskiej komendy policji. Jak dodała, 26-latek był trzeźwy.

Chłopiec był przytomny i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

/ KPP w Kartuzach / Policja

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a kierowcy autobusu zatrzymano prawo jazdy. Trwają ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku.

Policja apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych o zachowanie szczególnej ostrożności, noszenie elementów odblaskowych oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze.