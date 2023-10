1 listopada komunikacja miejska funkcjonować będzie według rozkładu sobotniego, uruchomione zostaną cztery dodatkowe linie autobusów kursujących co kwadrans pomiędzy cmentarzami, taryfa bez zmian. Ruch samochodowy przy cmentarzach będzie jednokierunkowy, a niektóre ulice wyłączone zostaną z ruchu, również w dni poprzedzające święto - poinformował Urząd Miasta Częstochowy.

Ruch jednokierunkowy

We Wszystkich Świętych wyłącznie autobusy przegubowe obsługiwać będą linie o numerach: 11, 15, 22, 26, 29, 31 i 37. Ze względu na ruch jednokierunkowy ul. Bohaterów Katynia linie autobusowe: 32, 35, 53, 58, 65, 68 i 100 będą kursować z ul. Rakowskiej w kierunku ul. Jagiellońskiej na wprost ul. Jesienną oraz Aleją 11 Listopada do węzła ESTAKADA/D.H. SEZAM (od przystanku BRZOZOWA trasa już bez zmian). W przeciwnym kierunku objazd nie będzie obowiązywać.



Również z uwagi na ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej autobusy linii 37 w kierunku ul. Drogowców pojadą z Kawodrzy Górnej ulicami: Konwaliową, Artyleryjską i Matejki, pomijając Przestrzenną i zachodni fragment Piastowskiej. Z uwagi na wydłużenie tras i dojazd do cmentarza, linie nr 22 i 29 będą kończyć i rozpoczynać kursy na przystankach FIELDORFA-NILA CMENTARZ KULE. Zostaną uruchomione 4 dodatkowe linie autobusowe, które będą kursować w godzinach 8-17 co kwadrans.



Trasa linii dodatkowej nr 96 będzie biegła z Błeszna do Cmentarza Komunalnego przez centrum miasta: al. Wolności, al. Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II. Lina 97 obsługiwać będzie trasę od Cmentarza Kule do cmentarza na Zaciszu m. in. przez Pl. Daszyńskiego, Aleję Najświętszej Maryi Panny, al. Wolności, 1 Maja. Autobusy dodatkowej linii 98 jeździć będą od Cmentarza Kule do Cmentarza Komunalnego przejeżdżając prze

Cmentarz na Rakowie

z Pl. Daszyńskiego, Aleję Najświętszej Maryi Panny, al. Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II. Linia 99 pojedzie Fieldorfa-Nila od Cmentarza Kule do Cmentarza Komunalnego trasą: al. Wyzwolenia - al. Armii Krajowej - Dekabrystów - Okulickiego - św. Krzysztofa - św. Rocha - Radomska.

Zmiany będą obowiązywać przez cały dzień

Jak przekazał Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, zmiany w organizacji ruchu pojazdów będą obowiązywały w środę 1 listopada 2023 r. od godz. 6.00 do godz. 21.00, a na czterech odcinkach jeszcze wcześniej. Została udostępniona schematyczna mapa wprowadzonych zmian - powiedział rzecznik Hasik.

Cmentarz Św. Rocha

Przy cmentarzu Św. Rocha wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. św. Jadwigi (nie dotyczy autobusów MPK oraz taksówek) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót ul. św. Jadwigi. Ruch jednokierunkowy też na ul. Sikorskiego: wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.



Tymczasowo przełożony zostanie ruch tranzytowy drogą DK-46: Z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami: Główną, Tatrzańską, Lwowską, Dobrzyńską, Wręczycką do ul. Okulickiego. W kierunku do Opola od strony Warszawy ruch kierowany będzie na: Jana Pawła II, Szajnowicza-Iwanowa, Okulickiego, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską, Główną. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie w kierunku św. Rocha, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską, Główną.

Cmentarz "Kule"

W rejonie cmentarza "Kule" wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej i taksówek) będą następujące odcinki: ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej, ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa-Nila, ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza. Ponadto ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy i dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w ul. Brzeźnicką lub w ul. Wańkowicza. Ruch jednokierunkowy w tym miejscu obowiązuje już od piątku, 27 października 2023 r. i będzie obowiązywał do środy 1 listopada 2023 r. do godziny 20. Ruch jednokierunkowy na samej ul. Rolniczej będzie obowiązywał od wtorku 31 października od godz. 14 do środy do godz. 20.

Dojazd do cmentarza na Rakowie obejmuje całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów ul. Palmowej. Wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).

Cmentarz Komunalny

Zmiany dotyczące dojazdu do Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Radomskiej polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Zmiana ta będzie obowiązywać od wtorku 31 października od godz. 12 do środy 1 listopada do godz. 20. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz na Stradomiu

Do cmentarza na Stradomiu będzie można dojechać jednokierunkowym odcinkiem ulicy Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.



W Łojkach dojazd na cmentarz też możliwy jednokierunkowo: ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza z parkowaniem po prawej (wschodniej) stronie ulicy. W Łojkach zmiany te obowiązują od wtorku 31 października.