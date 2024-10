1 listopada mieszkańcy Śląska i Zagłębia będą mogli bezpłatnie korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego. We Wszystkich Świętych i Zaduszki będzie kursować 19 linii cmentarnych.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Bezpłatna komunikacja miejska

Rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek przekazał, że jak co roku we Wszystkich Świętych na terenie miast GZM przygotowano zmiany, mające usprawnić przemieszczanie się między cmentarzami.



Dodatkowe linie, bezpłatne przejazdy i większe niż zwykle pojazdy - takie udogodnienia zostaną wprowadzone w komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. W pobliżu samych cmentarzy nie zabraknie też jednak utrudnień. ZTM zachęca do zapoznania się z ofertą połączeń oraz do zrezygnowania z auta na rzecz autobusów, tramwajów lub trolejbusów - zasugerował Wawrzaszek.



Będzie 19 linii specjalnych

1 i 2 listopada zostanie uruchomionych 19 linii specjalnych, ułatwiających dojazdy do najważniejszych cmentarzy. Autobusy oznaczone literą "C" będą kursowały w 11 miastach.



Będą to C1 i C3 w Gliwicach, C2 w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Katowicach, C5 i C8 w Katowicach, C6 w Sosnowcu i Będzinie, C7 w Chorzowie i Siemianowicach Śląskich, C9 w Rudzie Śląskiej i Chorzowie; C10 w Knurowie; C11 w Czeladzi, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18 i C19 w Tychach oraz C20 w Dąbrowie Górniczej.

"Zmiany są różne i jest ich dużo"

1 listopada przejazdy wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi ZTM będą bezpłatne.



Chcemy w ten sposób przekonać mieszkańców regionu do skorzystania z naszej oferty i pozostawienia samochodów pod domem. Wybór komunikacji miejskiej w tym dniu sprawi, że nie będziemy musieli martwić się chociażby miejscem parkingowym - wyjaśniła dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.



Wśród zmian na liniach regularnych będą m.in. zamiana mniejszych autobusów na większe i wprowadzenie specjalnych rozkładów jazdy.



Zmiany są różne i jest ich sporo. Niektóre z nich już obowiązują. Zachęcamy podróżnych do tego, aby zapoznać się z ich szczegółami w internecie przed wyjściem z domu na przystanek - podkreśliła Gutowska.