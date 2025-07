Już 26 lipca rusza 62. edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej – jednego z największych festiwali folklorystycznych w Europie. Wydarzenie potrwa do 3 sierpnia i obejmie aż osiem miejscowości. Organizatorzy zapowiadają bogaty program: koncerty, korowody, warsztaty, wystawy, konkursy oraz spotkania z kulturą i kuchnią beskidzką. Dziś poznaliśmy szczegółowy program imprezy.

Inauguracja 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej / Tomasz Wiktor / PAP

Wielkie święto folkloru w sercu Beskidów

Tydzień Kultury Beskidzkiej to wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników tradycji, muzyki i tańca z całej Polski i zagranicy. Tegoroczna, 62. edycja odbędzie się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Istebnej, Ujsołach, Jabłonkowie na Zaolziu oraz Bielsku-Białej. W festiwalu weźmie udział blisko 100 zespołów, w tym około 80 z Polski i kilkanaście z zagranicy.

Na uczestników czeka aż osiem estrad - pięć dużych i trzy mniejsze - oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Zapraszamy was na wszystkie osiem estrad Tygodnia Kultury, pięć dużych, trzy małe, a także na wszystkie wydarzenia towarzyszące: liczne korowody, wystawy, warsztaty i te wszystkie rzeczy, które dzieją się dookoła - zachęcała podczas konferencji prasowej w Wiśle wiceburmistrz miasta, Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.

W programie znajdą się koncerty, potańcówki, korowody uliczne, jarmarki, warsztaty, wystawy i animacje. W Wiśle zaplanowano dwa barwne korowody oraz 34. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne z udziałem zespołów z trzech kontynentów. Zaplanowano mnóstwo koncertów, mnóstwo wydarzeń dodatkowych oprócz korowodów. Mamy wystawy, warsztaty regionalne, przepyszną kuchnię regionalną, pełen ciekawostek i rękodzieła jarmark. Do tego konkursy, m.in. mamy konkurs na najszwarniejszego (najurodziwszego - przyp. RMF24) górola w Wiśle - dodała Czyż-Kaźmierczak.

Co czeka nas w innych miastach?

Burmistrz pobliskiego Szczyrku, Antoni Byrdy, zasygnalizował, że już od piątku 25 lipca odbywać się tam będzie Festiwal Wielkich Serc Fundacji Braci Golec, wspierającej lokalne młode talenty w rozwijaniu muzycznych pasji i poznawaniu miejscowej tradycji.

Antoni Szlagor, burmistrz Żywca, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie festiwalu, przypomniał, że w mieście w przyszłym roku zostanie otwarty przystanek na linii Żywiec - Sucha Beskidzka pod nazwą: Żywiec Amfiteatr. - Na ten przystanek w przyszłym roku wtoczymy się pociągiem, może nie takim nowoczesnym, a takim z czasów Habsburgów: trzeba się o to postarać - zażartował.

- U nas teraz trwają 19. Żywieckie Suwakowania, więc TKB rozpocznie się sobotnim koncertem 120 puzonistów z całego świata. Po nim rozpocznie się 56. Festiwal Folkloru Górali Polskich zaplanowany w dniach 26-29 lipca i 3 sierpnia - zapowiedział Szlagor. To drugi z konkursów TKB, w którym o Złote Żywieckie Serce rywalizować ma 26 zespołów i ok. 150 kapel, grup śpiewaczych oraz solistów.

W Makowie Podhalańskim, wokół estrady Makowianka, gdzie będą odbywały się występy, planowany jest kiermasz twórczości ludowej i miasteczko gastronomiczne. Odbędzie się również 28. międzynarodowy plener malarski, który zakończy się wystawą w miejskiej bibliotece.

Z kolei w Oświęcimiu wydarzenia TKB będą odbywały się przez cztery dni w rejonie estrady przy Oświęcimskim Centrum Kultury w centrum miasta. Koncerty folklorystyczne uzupełni tam m.in. sobotni koncert Folkowe Klimaty, łączący muzykę ludową z brzmieniami bardziej współczesnymi, czerpiącymi z tradycji.

Z TKB stowarzyszone są na stałe trzy imprezy. W tym roku będą to ich kolejne edycje: 30. Festyn Istebniański w Istebnej (26-27 lipca), 47. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach (z widowiskowym paleniem stosów i ognisk; 2-3 sierpnia) oraz 78. Gorolski Święto w Jabłonkowie na Zaolziu (1-3 sierpnia). Pojedyncze koncerty Tygodnia odbywają się też w Bielsku-Białej.

Goście z całego świata

W tym roku na Tydzień Kultury Beskidzkiej przyjadą zespoły z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Cypru Północnego, Czarnogóry, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Meksyku, Portugalii, Rumunii i Serbii.

Z Polski wystąpią grupy z województw śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Ułatwienia dla uczestników i powrót do tradycji

Aby ułatwić dojazd na festiwal, Koleje Śląskie uruchomią dodatkowe pociągi do Wisły. Bywałem na tym festiwalu i największym problemem było pytanie, jak wrócić do Katowic po imprezie. Dlatego dokładamy po trzy pary pociągów w każdą niedzielę i zapewniam wszystkich, że jeżeli ktoś przyjedzie do Wisły naszymi pociągami, to ostatni pociąg do Katowic pojedzie przed godz. 22.00. Wszystkich bezpiecznie i szybko dowieziemy do domu - zapewnił prezes Kolei Śląskich, Krzysztof Klimosz.

Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązuje do przedwojennego Święta Gór, a jego pierwsza edycja odbyła się w 1964 roku w Wiśle. Od tego czasu wydarzenie nieustannie się rozwija, przyciągając coraz więcej uczestników i widzów.