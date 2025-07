We wrześniu w Warszawie nie odbędą się Jesienne Targi Książki - poinformowała Fundacja Historia i Kultura, organizator corocznej imprezy. Sprawa rozbiła się o lokalizację - wyremontowany Plac Centralny przed Pałacem Kultury i Nauki.

Jesienne Targi Książki na placu Defilad w Warszawie, wrzesień 2023 r. / Albert Zawada / PAP

Jesienne Targi Książki w Warszawie miały się odbyć w dniach 5-7 września przed Pałacem Kultury i Nauki, na Placu Centralnym.

Organizatorzy opublikowali w środę komunikat, w którym poinformowali o konieczności odwołania imprezy.

"Dwa tygodnie po zakończeniu Międzynarodowych Targów Książki uroczyście oddano do użytku Plac Centralny - ku radości wielu mieszkańców stolicy, a szczególnie naszej. Niestety, z zaskoczeniem przyjęliśmy informację przekazaną przez przyszłego operatora tego terenu - Zarządu Pałacu Kultury i Nauki - że mimo prowadzonych rozmów w czerwcu nie mogą oni potwierdzić możliwości zorganizowania Jesiennych Targów Książki właśnie w tej lokalizacji, ponieważ sami nie mogą jeszcze swobodnie nią dysponować" - pisze Fundacja Historia i Kultura.

Jak piszą przedstawiciele Fundacji, pomimo licznych próśb nie otrzymali dotąd jednoznacznego potwierdzenia, co uniemożliwia im dalsze prowadzenie akwizycji zgłoszeń wystawców i planowanie logistyki wydarzenia, nie mając pewności co do miejsca jego organizacji.

"Ostatnie nieprzewidziane wypadki w związku z przenosinami z miejsca na miejsce lokalizacji MTKW w maju nauczyły nas w tym zakresie ostrożności i odpowiedzialnego podejścia w takich sytuacjach" - czytamy w komunikacie Fundacji Historia i Kultura.

Fundacja podkreśla, że w związku z tą sytuacją "jako poważny, odpowiedzialny i mocno doświadczony organizator wydarzeń targowych", zmuszona jest odstąpić od organizacji tegorocznej edycji Jesiennych Targów Książki.

Organizatorzy liczą, że w przyszłym roku będą mogli wrócić do wrześniowej tradycji tego plenerowego wydarzenia.

"Mamy nadzieję, że będzie ono mogło ono odbyć się właśnie tu - w pięknym otoczeniu Placu Centralnego, miejscu o wyjątkowym charakterze, korzystając z jego atutów oraz atutów sąsiednich obiektów w zakresie programu spotkań i wydarzeń literackich" - wyjaśnił dyrektor targów Jacek Oryl, cytowany w informacji.

Wstęp podczas poprzednich edycji był bezpłatny.