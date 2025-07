"Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które do polskiego rządu desygnowało wyłącznie kobiety" - tak o swoim udziale w skompletowaniu nowej Rady Ministrów napisał lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Tusk w przemówieniu rekonstrukcyjnym powiedział, że chce być jak Cortez. To może od razu: jak bulterier, jak wściekły byk, jak Tomy Lee Jones w Ściganym!" - to z kolei cięte podsumowanie lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. O objęciu przez Waldemara Żurka funkcji ministra sprawiedliwości napisał także m.in. Roman Giertych.