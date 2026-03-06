Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie zaostrza retorykę wobec Iranu. W piątkowym oświadczeniu zapowiedział, że nie zaakceptuje żadnej umowy z Teheranem poza "bezwarunkową kapitulacją". Trump podkreślił również, że nowy przywódca Iranu musi być zaakceptowany przez USA.

/ Shutterstock

Donald Trump ogłosił, że jedyną akceptowalną opcją dla USA jest bezwarunkowa kapitulacja Iranu.

Prezydent USA podkreślił, że nowy przywódca Iranu musi być zaakceptowany przez Stany Zjednoczone.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątkowym oświadczeniu opublikowanym na platformie Truth Social, Donald Trump nie pozostawił złudzeń co do stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Prezydent USA wykluczył możliwość zawarcia jakiejkolwiek umowy z Teheranem. "Nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ!" - napisał Trump, podkreślając, że tylko całkowite podporządkowanie się Iranu może otworzyć drogę do dalszych rozmów.

Nowy przywódca Iranu musi być "akceptowalny" przez USA

Trump napisał też, że nowy przywódca Iranu być "akceptowalny" dla Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że USA zamierzają wywierać realny wpływ na wybór przyszłych władz w Teheranie.

"Po wyborze WSPANIAŁEGO I AKCEPTOWALNEGO Przywódcy (Przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby przywrócić Iran znad krawędzi zagłady" - zadeklarował Trump.

Wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych po raz kolejny potwierdzają, że jednym z głównych celów amerykańskiej polityki wobec Iranu jest zmiana reżimu. To stanowisko stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami sekretarza stanu Marco Rubio oraz szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, którzy zapewniali, że celem działań USA nie jest zmiana władzy w Iranie.

Wizja "wielkiego Iranu"

Donald Trump, znany z używania chwytliwych haseł, zapowiedział, że po spełnieniu amerykańskich warunków Iran będzie miał szansę na "wielką przyszłość". Prezydent USA zadeklarował, że Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy będą wspierać odbudowę Iranu, czyniąc go "gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej".

Trump zakończył swoje oświadczenie hasłem "UCZYŃMY IRAN PONOWNIE WIELKIM (MIGA!)", nawiązując do swojego słynnego sloganu wyborczego.