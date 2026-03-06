Joanna Górska, wcześniej związana m.in. z Polsat News i Telewizją Polską, dołącza do zespołu RMF FM. W każdy wtorek o godzinie 18 będzie gospodarzem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM. Pierwszy wywiad poprowadzi 10 marca, komentując wraz z gośćmi najważniejsze wydarzenia dnia.

Popołudniowa Rozmowa w RMF FM to program publicystyczny, pojawiający się na antenie od poniedziałku do czwartku, w którym goście komentują najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, skupiając się na kwestiach wywołujących szeroką debatę publiczną. Dołączenie Joanny Górskiej ma wzbogacić pasmo o nowe spojrzenie na rzeczywistość.

- Z radością witamy Joannę Górską w naszym zespole. To dziennikarka z dużym doświadczeniem i świetnym wyczuciem tematów ważnych dla odbiorców. Jestem przekonany, że jej rozmowy z politykami i ekspertami będą istotnym elementem naszego popołudniowego pasma - mówi Michał Rodak, dyrektor informacji RMF FM.

Joanna Górska jest dziennikarką z wieloletnim doświadczeniem w mediach informacyjnych. W przeszłości była związana m.in. z Telewizją Polską oraz Polsat News, gdzie prowadziła programy informacyjne i publicystyczne. Szerokiej publiczności znana jest również z "Pytania na śniadanie". Obecnie prowadzi poranny program "Onet Rano". Angażuje się również w działalność społeczną jako prezeska Fundacji Silni Sobą, wspierającej osoby chorujące onkologicznie i promującej profilaktykę zdrowotną.

- Popołudniowa Rozmowa w RMF FM to program, który od lat jest ważnym miejscem rozmów o bieżącej polityce i sprawach publicznych. Cieszę się, że będę mogła dołączyć do grona jego prowadzących i rozmawiać z gośćmi o wydarzeniach, które najbardziej interesują słuchaczy - mówi Joanna Górska.

Program emitowany jest na żywo w RMF FM i Radiu RMF24 oraz w wersji wideo na portalu RMF24.pl, YouTube i w mediach społecznościowych stacji. Joanna Górska dołącza do grona prowadzących, w którym są już Magda Sakowska, Grzegorz Sroczyński i Piotr Salak.