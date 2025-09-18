Prokuratura postawiła zarzuty karne dzielnicowej z Tarnobrzega na Podkarpaciu. Policjantka, która związała się mężczyzną zatrzymanym podczas akcji przeciwko grupie narkotykowej, musi się też mierzyć z postępowaniem dyscyplinarnym. Ma zostać wydalona ze służby.

Policjantka ma zostać wydalona ze służby. Zdjęcie ilustracyjne / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że policjantka dokonywała sprawdzeń w policyjnych bazach danych jednego z mieszkańców Tarnobrzega. Jak ustalili śledczy, chodziło o jej przyszłego partnera.

Policjanci wpadli na koleżankę w mieszkaniu jednego z zatrzymanych

Prokuratura uznała, że dzielnicowa dopuściła się przekroczenia uprawnień, co jest przestępstwem z Kodeksu karnego.

Mundurowi natrafili na swoją koleżankę podczas policyjnej akcji przeciwko grupie popełniającej przestępstwa narkotykowe. Natrafiono na nią w mieszkaniu z jednym z zatrzymywanych mężczyzn.

Wydalenie ze służby

Stawiając zarzuty, prokuratura zawiesiła policjantkę w czynnościach służbowych. Jej przełożeni wszczęli postępowanie dyscyplinarne. Ruszyła też procedura wydalenia jej ze służby. Policjantka była funkcjonariuszką od siedmiu lat.





