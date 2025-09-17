Jerry Greenfield, współzałożyciel kultowej marki lodów Ben & Jerry's, ogłosił, że odchodzi z firmy. W emocjonalnym oświadczeniu podkreślił, że nie decyzja nie była łatwa, a wartości firmy pozostaną z nim na zawsze. Przy okazji odniósł się do działań amerykańskiej administracji.

Jerry Greenfield (na zdjęciu po prawej), współzałożyciel kultowej marki lodów Ben & Jerry's, ogłosił, że odchodzi z firmy; na fotografii z 2019 r. widoczny jest również Ben Cohen (po lewej) / SHAWN THEW / PAP/EPA

Po 47 latach pracy Jerry Greenfield, współzałożyciel kultowej marki lodów Ben & Jerry’s, ogłosił odejście z firmy. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu napisał: "Z bólem serca informuję, że nie mogę już dłużej, w dobrej wierze i po 47 latach, być pracownikiem Ben & Jerry’s. Rezygnuję z firmy, którą razem z Benem założyliśmy w 1978 roku. To jedna z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych decyzji w moim życiu".

W komunikacie, udostępnionym na platformie X przez Bena Cohena, współzałożyciela Ben & Jerry's, Greenfield podkreślił, że jego decyzja nie wynika z utraty miłości do ludzi pracujących w Ben & Jerry’s. "Wręcz przeciwnie - to najbardziej zaangażowani, troskliwi i oddani wartościom ludzie, jakich znam. To oni są duszą Ben & Jerry’s" - zaznaczył.

W swoim oświadczeniu Greenfield zwrócił uwagę na wartości, które od początku były fundamentem działalności firmy. "To, co (...) pozwoliło firmie stać się czymś więcej niż tylko firmą produkującą lody, to niezależność w dążeniu do realizacji naszych wartości, zagwarantowana przez Unilever po tym, jak firma została przejęta" - napisał. "Przez ponad 20 lat pod ich zarządem, Ben & Jerry's stawało i przemawiało w obronie pokoju, sprawiedliwości i praw człowieka, nie jako abstrakcyjnych koncepcji, ale w odniesieniu do rzeczywistych wydarzeń na świecie" - dodał.

Greenfield stwierdził, że teraz ta niezależność zniknęła. "Dzieje się to w czasie, gdy obecna administracja naszego kraju atakuje prawa obywatelskie, prawa wyborcze, prawa imigrantów, kobiet i społeczności LGBTQ. Stawanie w obronie wartości sprawiedliwości, równości i naszego wspólnego człowieczeństwa nigdy nie było ważniejsze, a jednak Ben & Jerry's zostało uciszone, odsunięte na boczny tor (...)" - podkreślił.

"Miłość, równość, sprawiedliwość - to część tego, kim Ben i ja jesteśmy, i co zawsze stanowiło prawdziwy fundament Ben & Jerry's. Od samego początku Ben i ja wierzyliśmy, że nasze wartości i dążenie do sprawiedliwości są ważniejsze niż sama firma. Jeśli firma nie potrafi bronić naszych przekonań, to w ogóle nie ma sensu istnieć" - zaznaczył.

Greenfield w swoim oświadczeniu zaznaczył, że zawsze chodziło o coś więcej niż tylko lody - "o szerzenie miłości i zapraszanie innych do walki o równość, sprawiedliwość i lepszy świat". "Dojście do wniosku, że w Ben & Jerry's nie jest to już możliwe, oznacza, że nie mogę już pozostać częścią Ben & Jerry's. Jeśli dziś nie potrafię nieść tych wartości w firmie, to będę je nieść na zewnątrz, z całą miłością i przekonaniem, na jakie mnie stać" - podkreślił.