Krośnieńska policja poszukuje sprawcy lub sprawców znieważenia pomnika Armii Czerwonej przy Placu Konstytucji 3-maja. Monument został oblany czerwoną farbą.

Zniszczony pomnik Armii Czerwonej / Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Policjanci poszukują sprawcy, który oblał czerwoną farbą pomnik Armii Czerwonej przy Placu Konstytucji 3 –maja w Krośnie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i za zmycie farby zapłaci magistrat. Czyszczenie pomnika może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Miasto szuka pieniędzy na przeprowadzenie prac renowacyjnych.

/ Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Mieszkańcy Krosna od lat domagają się usunięcia pomnika z centrum miasta.

Pomnik nie został rozebrany, ponieważ on przynależy do cmentarza wojennego, tak jest formalnie wpisany w rejestrze, podlega również pod wojewodę, w tym momencie ma taki status a nie inny i nie ma możliwości przeniesienia go ani rozebrania -mówi reporterowi RMF MAXXX Łukaszowi Zakrzewskiemu - Marta Rymar -miejski konserwator zabytków w Krośnie.

/ Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Sprawcy, który oblał czerwoną farbą pomnik Armii Czerwonej grozi nawet 5 lat więzienia. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.