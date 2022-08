35-letni mężczyzna zmusił maszynistę pociągu towarowego do zatrzymania w Jarocinie (Podkarpackie) całego składu, po czym wtargnął do kabiny i zażądał od maszynisty, aby go podwiózł. Intruz został zatrzymany, a pociąg ruszył w dalszą drogę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała policja w Nisku do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Dyżurny niżańskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zatrzymanym pociągu towarowym, na terenie gminy Jarocin.



Okazało się, że skład zatrzymał mężczyzna, który dostał się do kabiny i zażądał od maszynisty, aby go podwiózł. Ten wezwał policję.



Na miejscu policjanci ustalili, że 35-letni mieszkaniec tej gminy przyjechał w rejon przejazdu kolejowego motocyklem i pozostawił go nieopodal torów. Następnie swoim zachowaniem spowodował, że maszynista zatrzymał skład, po czym wszedł do kabiny i chciał żeby go podwieźć - przekazała policja.



Dodała, że podczas sprawdzania okazało się, że jego motocykl nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia i aktualnych badań technicznych.



W trakcie wykonywanych czynności mundurowi wyczuli od mężczyzny alkohol. Został mu pobrana krew do badań.35-latek został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu poniesie konsekwencje swojego zachowania - poinformowała policja.



Dodała, że po zakończonej interwencji pociąg ruszył w dalszą drogę.