Od 26 marca podróżni znowu będą mogli latać z lotniska w Jasionce do Nowego Jorku, bez przesiadek. Wracają też połączenia do Monachium

/ Port Lotniczy "Rzeszów -Jasionka" / Facebook

Wraz z początkiem sezonu letniego - od 26 marca do siatki połączeń z lotniska "Rzeszów-Jasionka" wracają bezpośrednie połączenia z Nowym Jorkiem. Rejsy samolotami LOT mają się odbywać raz w tygodniu, będą obsługiwane Boeingami 787.

Wylot z Nowego Jorku zaplanowano na niedzielę o godz. 20.10. Samolot w przeciwną stronę będzie startował w poniedziałki o godz. 13.45. Lot potrwa około 9 godzin.

To nie jedyne zmiany jakie wchodzą w życie w nowym sezonie. Od kwietnia 2023 r. na trasie z i do Rzeszowa znów zaczną latać samoloty Lufthansy do Monachium .

Z kolei od 2 czerwca 2023 r. Rayanair uruchomi loty do chorwackiego Zadaru. Rejsy będą się odbywać we wtorki i piątki.