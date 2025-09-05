​Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek po godz. 15 na trasie S19 w miejscowości Jeżowe w kierunku Rzeszowa na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Dwie osoby zginęły w zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu / Państwowa Straż Pożarna w Nisku / Państwowa Straż Pożarna

Służby przekazały informację, że jezdnia w kierunku Rzeszowa jest obecnie zablokowana. Dodano, że na węźle Nisko wytoczono objazd drogą wojewódzką 878.

Do tragedii doszło chwilę po godz. 15. Wówczas na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe zderzyły się dwa auta. Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, w wypadku zginęły dwie osoby. To kobieta i mężczyzna w wieku około 45 lat.

Służby przekazały także, że trzy osoby zostały poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poza strażą pożarną w miejscu tragicznego wypadku pracuje też pogotowie oraz policja.

Okoliczności i przyczyny wypadku są ustalane.