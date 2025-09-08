Od wtorku 9 września w Internetowym Koncie Pacjenta pojawią się e-skierowania na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. Zapisy ruszą 15 września, a pierwsze szczepienia rozpoczną się 22 września - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W Polsce rośnie liczba zachorowań na Covid-19. Tegoroczne warianty wirusa wywołują u młodszych objawy podobne do anginy, a u starszych mogą prowadzić do zapalenia płuc.

Bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września. Ruszają e-skierowania i zapisy / Shutterstock

Według najnowszych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w ostatnim tygodniu wykryto niemal 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W związku z rosnącą liczbą zachorowań, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło rozpoczęcie kolejnej akcji szczepień.

W Polsce pojawiły się dwa nowe podtypy wariantu omikron - NP i LP. U młodszych osób dominują objawy silnego zapalenia gardła, przypominające anginę. Starsze i przewlekle chore osoby są niestety bardziej zagrożone, bo w ich wypadku częściej dochodzi do powikłań, takich jak zapalenie płuc.

E-skierowania i zapisy na szczepienia

Od wtorku, 9 września, w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) będą wystawiane e-skierowania na szczepienia przeciw Covid-19. Na ich podstawie zapisy na szczepienia będą możliwe od 15 września, a same szczepienia rozpoczną się 22 września od godziny 16:00.

Koszt szczepionek oraz usługi kwalifikacji i wykonania szczepienia pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczepienia będą realizowane w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, które podpisały umowę z NFZ.

Kto może się zaszczepić?

Bezpłatne szczepienia będą dostępne dla osób od 12. roku życia, które otrzymają jednodawkową szczepionkę Spikevax LP.8.1. firmy Moderna. Osoby z ciężkim niedoborem odporności otrzymają dwie dawki - drugą po minimum dwóch miesiącach, zgodnie z decyzją lekarza. Dzieci od 6. miesiąca życia będą szczepione dawką pediatryczną tej samej szczepionki.

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, uprawniona osoba może otrzymać je bezpośrednio w punkcie szczepień, po ocenie wieku i odstępu od ostatniej dawki.

Gdzie i jak się zapisać?

Szczepienia będą wykonywane w przychodniach POZ oraz w aptekach ogólnodostępnych. Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie przez Internetowe Konto Pacjenta (jeśli punkt szczepień udostępnił terminy w e-Rejestracji) lub bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień. Wykaz placówek zostanie opublikowany na stronie pacjent.gov.pl, a szczegółowych informacji o terminach udzielają punkty szczepień.

Oprócz refundowanej szczepionki Moderny, w tym roku dostępne będą także szczepionki komercyjne, które można przyjąć w aptece lub w POZ.

Dla kogo szczepienia są szczególnie zalecane?

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że szczepienia są szczególnie zalecane osobom z grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19. Należą do nich:

osoby w wieku 60 lat i starsze,

dzieci, młodzież i dorośli z chorobami współistniejącymi (otyłość, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc, nerek, układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia neurorozwojowe, aktywna choroba nowotworowa, immunosupresja),

pensjonariusze i opiekunowie placówek opieki długoterminowej,

kobiety w ciąży,

pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami.

Szczepienia można łączyć z innymi preparatami

Resort zdrowia przypomina, że podanie szczepionki przeciw Covid-19 wraz ze szczepionką przeciw grypie jest bezpieczne i zalecane. Szczepionkę przeciw Covid-19 można podawać w dowolnym czasie przed lub po innych szczepionkach, w tym także zalecanych kobietom w ciąży.