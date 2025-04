Rzeszów stawia na innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu odpadami. W ramach sześciomiesięcznego testu, mieszkańcy bloków przy ul. Hetmańskiej mogą korzystać z nowoczesnych pojemników na śmieci, które są wyposażone w czujniki monitorujące poziom zapełnienia oraz zgniatarki zmniejszające objętość odpadów. Jeśli testy zakończą się sukcesem, miasto może zdecydować się na ich stałe wprowadzenie.

Osiedla mieszkaniowe w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Nowoczesne pojemniki z systemem monitoringu

W sąsiedztwie bloku nr 43 przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie pojawiło się dziewięć innowacyjnych pojemników na odpady. W ramach testów, które potrwają sześć miesięcy, mieszkańcy mogą korzystać z pojemników dedykowanych różnym rodzajom odpadów - zmieszanym, plastikom i metalom, szkle oraz papierowi.

Pojemniki wyposażone w czujniki monitorujące poziom zapełnienia wysyłają dane do firmy zajmującej się wywozem, co pozwala na bardziej efektywne planowanie odbioru śmieci. Dodatkowo, system zgniatania zmniejsza objętość odpadów, co przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania przestrzeni w pojemnikach.

Elektroniczne zamki i indywidualne konta - kontrola nad odpadami

Każdy z testowanych pojemników wyposażony jest w elektroniczny zamek, który może zostać otwarty tylko za pomocą karty lub aplikacji. Takie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie problemu nielegalnego podrzucania śmieci do pojemników przez osoby spoza bloku.

Co więcej, po wrzuceniu worka do pojemnika odpady są ważone, a następnie przypisywane do indywidualnego konta mieszkańca. To innowacyjne podejście daje miastu i firmie zajmującej się wywozem odpady lepszą kontrolę nad procesem segregacji i odbioru, a także możliwość śledzenia danych o zapełnieniu pojemników w czasie rzeczywistym.

Współpraca z firmą Idealbin - nowa jakość w zarządzaniu odpadami

Testy nowoczesnych pojemników to efekt współpracy miasta Rzeszowa z firmą Idealbin, która specjalizuje się w przygotowywaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania odpadami.

Pojemniki zostały udostępnione miastu nieodpłatnie, a ich wprowadzenie ma na celu poprawę efektywności systemu zbierania śmieci oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat segregacji odpadów.

Jeśli testy zakończą się powodzeniem, miasto rozważy możliwość wprowadzenia tych innowacyjnych pojemników na stałe.