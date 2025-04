Od września 2025 roku Kraków zyska bezpośrednie połączenie lotnicze z Genewą. Brytyjska linia lotnicza easyJet przywróci tę trasę po pięciu latach przerwy, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na loty biznesowe. Loty na trasie Kraków-Genewa rozpoczną się 4 września i będą realizowane dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele.

Samolot EasyJet Airbus A320 ląduje na międzynarodowym lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach / Shutterstock

Powrót do popularnej trasy

Połączenie Kraków-Genewa nie jest nowością - easyJet obsługiwał tę trasę w latach 2016-2020. Wówczas z oferty korzystało około 37 tys. pasażerów rocznie. Zwiększona liczba pasażerów, którzy już teraz podróżują na tej trasie, korzystając z przesiadek, wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na to połączenie.

Jak mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, już teraz ok. 20 tys. pasażerów rocznie wybiera alternatywne połączenia do Genewy.

Nowe połączenie z Genewą to odpowiedź na zwiększoną liczbę osób podróżujących w celach biznesowych. Kraków, będący jednym z głównych centrów biznesowych w Polsce, zyskuje nowe możliwości, które ułatwią rozwój współpracy z firmami i instytucjami międzynarodowymi.

Dodatkowo, z uwagi na rozwój rynku turystycznego, połączenie ma szansę przyciągnąć również turystów z południowo-zachodniej Szwajcarii.

Kraków Airport

Kraków Airport, drugi co do wielkości port lotniczy w Polsce, wciąż się rozwija, a tegoroczne prognozy wskazują na osiągnięcie 12 mln pasażerów. Port oferuje obecnie 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, co czyni go kluczowym węzłem transportowym w regionie.

Przywrócenie połączenia z Genewą jest tylko jednym z elementów strategii lotniska na dalszy rozwój i umocnienie pozycji na rynku europejskim.