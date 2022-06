Miasto startuje z dużą inwestycją drogową. To budowa łącznika z drogą ekspresową S19. Będzie realizowana etapami. Na pierwszy został już ogłoszony przetarg. Dla Krosna ta droga to „okno na świat”. Zarazem też szansa na ożywienie przyłączonych do miasta w 2021 roku terenów dawnego lotniska Iwonicz, które miasto przekształca w strefę inwestycyjną - podaje portal krosno.naszemiasto.pl