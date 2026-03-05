Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim zapowiedział, że polski SAFE 0 procent będzie alternatywą dla unijnego programu SAFE. Czy NBP może finansować swoimi środkami budżet państwa? Dlaczego do tej pory nie wykorzystywano tej możliwości? Jak na tą propozycję powinni zareagować rządzący? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Bronisław Komorowski, były prezydent RP.

Bronisław Komorowski / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy propozycja prezydenta Nawrockiego to zapowiedź weta ustawy wdrażającej SAFE? Jak europejski program SAFE ocenia były prezydent? Czy trafiają do niego argumenty polityków PiS krytykujących program? Co będzie oznaczało zawetowanie ustawy?

Czy Polska powinna się przyłączyć do nuklearnego parasola Francji, który zaproponował prezydent Emmanuel Macron? Czy może powinniśmy postawić na Nuclear Sharing? Czy to może być kolejne zarzewie konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim?

Z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim porozmawiamy również o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlaczego prezydent Donald Trump zdecydował się na atak na Iran? Czy to działanie było uzasadnione i zgodne z prawem? Kto zyska, a kto straci na tym konflikcie? Jakie wnioski powinna Polska wyciągnąć patrząc na wydarzenia na Bliskim Wschodzie?

