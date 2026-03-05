Z hali do curlingu w Cortinie d’Ampezzo, gdzie w środę rozpoczęły się zawody paralimpijskie, skradziono dwa granitowe kamienie do gry. Każdy z nich waży blisko 20 kilogramów. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo.

Kamienie do rywalizacji w curlingu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rywalizację na paralimpiadzie we Włoszech czas zacząć.

Niespodziewane problemy dotknęły organizatorów zawodów w curlingu.

Paralimpiada oficjalnie rozpocznie się w piątek, ale już w środę, podobnie jak w przypadku niedawnych igrzysk olimpijskich, rozpoczęły się zmagania w curlingu par mieszanych na wózkach, która to konkurencja debiutuje w programie. Ku zdziwieniu organizatorów, z hali zniknęły dwa kamienie.

Światowa federacja curlingu poinformowała, że zniknięcie dwóch kamieni nie wpłynie na przebieg zawodów.

"Używane są kamienie zapasowe z tej samej serii i wyprodukowane według tej samej specyfikacji jak te, które zginęły" - poinformował World Curling.

Ceremonia inauguracji paralimpiady rozpocznie się w piątek o godzinie 20.00 w antycznym amfiteatrze w Weronie, a więc w tym samym nadzwyczajnym miejscu, w którym 22 lutego zamknięto igrzyska olimpijskie podczas spektakularnej uroczystości.

Igrzyska paralimpijskie we Włoszech, z udziałem dziewięcioosobowej reprezentacji Polski, potrwają do 15 marca. Łącznie ponad 660 zawodników z 55 krajów powalczy o 79 kompletów medali.