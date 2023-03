Spektakl "Don Kichot" według Miguela de Cervantesa y Saavedry w reż. Waldemara Wolańskiego to najnowsza propozycja Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Prapremiera odbędzie się w sobotę wieczorem. Towarzyszyć jej będzie wystawa plakatu "Fredraszki" z okazji Roku Fredry.

Prapremiera „Don Kichota” w sobotę w teatrze im. Wandy Siemaszkowej / Darek Delmanowicz / PAP

"Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manchy" to tekst liczący ponad 400 lat. Epos o szlachcicu imieniem Alonso i jego walka z wiatrakami, niezależnie od upływającego czasu, wciąż fascynują - zwróciła uwagę Marta Fortowska, sekretarz literacka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.



Spektaklem o szlachcicu Don Kichocie i jego wiernym giermku, rzeszowski teatr, zwany Siemaszką, będzie świętować Międzynarodowy Dzień Teatru.



Zapraszając na spektakl Fortowska zaznaczyła, że będzie to przedstawienie muzyczne, pełne piosenek i widowiskowych scen walk, które porwą widzów "w wir rycerskich romansów i przygód wprost do malowniczej Hiszpanii".

Pokaz medialny przed premierą sztuki "Don Kichot / Darek Delmanowicz / PAP

W towarzystwie Don Kichota, jego giermka Sancho Pansy i wielu innych barwnych postaci, poszukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: co współcześnie oznacza stwierdzenie być sobą, jaką cenę przychodzi nam płacić za spełnianie marzeń, czy miłość, przyjaźń, lojalność istnieją naprawdę, czy to tylko cywilizacyjny wymysł - dodała.



Waldemar Wolański, reżyser, autor scenariusza i tekstów piosenek, które znalazły się w "Don Kichocie" zauważył, że spektakl nie udzieli odpowiedzi na te pytania, ale może skłonić do ich poszukania. Bądźcie z nami w tej fascynującej wędrówce - zaprosił reżyser.

Prapremiera już w sobotę

W spektaklu widzowie zobaczą zespół teatru Siemaszkowej. Muzykę skomponował dyrygent, multiinstrumentalista i lider formacji TGD Piotr Nazaruk, autorką scenografii i kostiumów jest Joanna Hrk, za choreografię pojedynków odpowiada Rafał Domagała, a za choreografię tańca Joanna Wolańska.



Prapremiera odbędzie się w sobotę o godz. 18 na Dużej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Wystawa plakatu

Prapremierze będzie towarzyszyć wystawa plakatu "Fredraszki" z okazji Roku Fredry.



Fortowska przypomniała, że rzeszowski teatr im. Wandy Siemaszkowej od ponad 40 lat organizuje przegląd twórczości plakatowej.

Prapremiera "Don Kichota" odbędzie się w sobotę wieczorem / Darek Delmanowicz / PAP



Podczas Festiwalu TransMisje 2022 było to Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, które jest jednym z najbardziej znanych i prestiżowych wydarzeń tego typu na świecie, a do udziału w nim zgłaszają się twórcy z wielu krajów. Zauważalnym od kilku edycji trendem jest wzrost zainteresowania konkursem wśród artystów z Azji, a zwłaszcza z Chin. W roku 2022 do konkursu Biennale nadesłano prawie tysiąc prac z całego świata - przekazała Fortowska.



Dodała, z okazji 400-lecia urodzin Moliera, zorganizowano także konkurs na plakat do jego sztuk, powstałych w latach 2010-2022. Można je było oglądać na wystawie zatytułowanej "Hipokryzja według Moliera".



Chcąc kontynuować tę wyjątkową tradycję, z okazji Roku Fredry rzeszowski teatr przygotowuje wystawę, na której zaprezentowane zostaną plakaty powstałe do sztuk wybitnego polskiego pisarza - zaznaczyła sekretarz literacka.

Aleksander Fredro

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku w Surochowie koło Jarosławia (Podkarpackie). Jest autorem komedii, fars i wodewilów, które szybko trafiały na deski teatrów.



Jego scenicznym debiutem jest utwór "Intryga na prędce, czyli nie ma złego bez dobrego", a najbardziej znane dzieła to: "Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca", "Zemsta", "Mąż i żona", "Damy i huzary", czy "Pan Jowialski".



Na wystawie pt. "Fredraszki" znajdą się materiały z: Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Teatru Żeromskiego w Kielcach i wielu innych.



Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu prapremiery "Don Kichota", a oglądać będzie ją można przez najbliższe dwa miesiące.