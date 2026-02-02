Krakowska policja prosi o pomoc osoby, które mogą mieć informacje o zaginionej Oliwii Szopie. 15-latka wyszła z domu w piątek 30 stycznia. Do tej pory nie wróciła.

Policja prosi o kontakt osoby, które mają informacje o miejscu przebywania Oliwii / foto. Policja Kraków /

Po raz ostatni rodzina widziała Oliwię 30 stycznia około godziny 17:00. Wówczas wyszła z miejsca zamieszkania na os. Oświecenia w Krakowie - nie wiadomo, gdzie się udała.

Nastolatka od piątku nie wróciła do domu i nie kontaktowała się z bliskimi.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie proszą wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o miejscu przebywania Oliwii, o kontakt pod numerem telefonu 47-83-52-911 lub 112.

Rysopis 15-latki

Oliwia ma 158 cm wzrostu, długie i ciemne włosy. Ma oczy koloru niebieskiego i szczupłą budowę ciała.

W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę, spodnie jeansowe oraz czarne sportowe buty.



