Akcja policyjnych kontrterrorystów w podwarszawskich Jankach. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun, chodzi o operację wymierzoną w przestępczość narkotykową.
Policyjni kontrterroryści wkroczyli do akcji w podwarszawskich Jankach.
Na drodze przy jednym z tamtejszych centrów handlowych doszło do zatrzymania w związku ze sprawą dotyczącą przestępczości narkotykowej - dowiedziało się RMF FM.
Prowadzący akcję funkcjonariusze użyli granatów hukowych.
Na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu.
Śledczy na razie nie informują o szczegółach tych działań.