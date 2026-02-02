Akcja policyjnych kontrterrorystów w podwarszawskich Jankach. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun, chodzi o operację wymierzoną w przestępczość narkotykową.

Akcja kontrterrotystów w podwarszawskich Jankacj - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Policyjni kontrterroryści wkroczyli do akcji w podwarszawskich Jankach.

Na drodze przy jednym z tamtejszych centrów handlowych doszło do zatrzymania w związku ze sprawą dotyczącą przestępczości narkotykowej - dowiedziało się RMF FM.

Prowadzący akcję funkcjonariusze użyli granatów hukowych.

Na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu.

Śledczy na razie nie informują o szczegółach tych działań.

