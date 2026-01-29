100 tys. zł zabezpieczono w budżecie Rzeszowa na demontaż Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, który od 1951 roku stoi na Placu Ofiar Getta. Decyzja o likwidacji monumentu zapadła już kilka lat temu, jednak dopiero teraz miasto znalazło środki na realizację tego zadania.

Fragment Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej na placu Ofiar Getta w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Rzeszów przeznaczył 100 tys. zł na demontaż Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej z Placu Ofiar Getta.

Rzeźba trafi do muzeum, a dekoracyjne płyty zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich przy ul. Lwowskiej.

Decyzja o usunięciu pomnika wynika z ustawy dekomunizacyjnej i wieloletnich debat, które nasiliły się po agresji Rosji na Ukrainę.

Jak informują urzędnicy, demontaż nie będzie prosty i potrwa co najmniej kilka miesięcy. Konieczne jest wyłonienie wyspecjalizowanej firmy oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Rzeźba z cokołu trafi do jednego z muzeów, które gromadzi takie pamiątki. Dekoracyjne płyty zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich przy ul. Lwowskiej.

100 tys. zł ma wystarczyć na demontaż i wywiezienie konstrukcji.

Pomnik, będący prostopadłościennym obeliskiem o wysokości ok. 8,5 metra, przedstawia m.in. postacie marszałka Iwana Koniewa i gen. Karola Świerczewskiego, sceny batalistyczne, motywy braterstwa broni i pracy pokojowej. Na szczycie znajduje się statua kobiety z dzieckiem. W 1966 roku u podstawy monumentu umieszczono tablicę z informacją, że jest to symbol 1000-letniej walki o wolność i niezawisłość narodową. Pod pomnikiem symbolicznie złożono też ziemię z miejsc straceń i męczeństwa ludzi z Rzeszowszczyzny.

Decyzja o usunięciu zapadła już w 2018 r.

Uchwałę o usunięciu pomnika radni przyjęli w 2018 roku, powołując się na tzw. ustawę dekomunizacyjną. Instytut Pamięci Narodowej podkreślał, że monument gloryfikuje system totalitarny i nie powinien znajdować się w przestrzeni publicznej. Przeciwko rozbiórce opowiadał się były prezydent Tadeusz Ferenc, argumentując, że to świadectwo historii, a koszt operacji może sięgnąć nawet 3 mln zł. Podobne stanowisko początkowo prezentował obecny prezydent Konrad Fijołek.

Kwestia usunięcia pomnika powróciła po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wówczas prezydent Fijołek porozumiał się z IPN w sprawie ostatecznego rozwiązania problemu. Ustalono wówczas, że elementy pomnika zostaną przeniesione na cmentarz przy ul. Lwowskiej, a IPN sfinansuje demontaż.

Po czterech latach od tych deklaracji do tematu wrócili radni i na ostatniej sesji zarezerwowali w budżecie kwotę, która ma uruchomić proces rozbiórki.