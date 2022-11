Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine), która ma posłużyć do wydrążenia tunelu na drodze ekspresowej S19 dotarła dziś rano do celu - na plac budowy w Babicy pod Rzeszowem. Trwa rozładowywanie potężnych elementów ze specjalnej platformy.

Rozładunek elementu maszyny TBM, która wydrąży tunel na drodze ekspresowej S19 / Darek Delmanowicz / PAP

Olbrzymie "wiertło" przypłynęło do Polski z Hiszpanii, Odrą zostało przetransportowane do Opola, a stamtąd drogą lądową na ciężarówkach przez kilka województw dotarło pod Rzeszów. Transport wyruszył 11 listopada i odbywał się tylko nocami między g. 22 a 6 rano, by nie paraliżować ruchu.

Maszyna pokonała ok. 800 kilometrów.

Trasa przejazdu była planowana od wielu miesięcy przez kilkudziesięcioosobowy zespół. Wykonaliśmy 400 ekspertyz mostowych, by ją wyznaczyć - mówił Paweł Kwiecień, rzecznik Mostostalu Warszawa.

W Rzeszowie przy ul. 9 Dywizji Piechoty pod wiaduktem kolejowym trzeba było ściągnąć 36 cm asfaltu, na niektórych odcinkach trasy demontowano oświetlenie czy znaki.



Jak podkreśla Paweł Kwiecień wszystko poszło zgodnie z planem. Zaskoczyło nas, że ten transport wzbudził tak duże zainteresowanie mieszkańców. Mimo zimna, setki osób przychodziło oglądać przejazd TBM - powiedział Kwiecień.

Gigantyczne wiertło to dopiero pierwszy element maszyny. W najbliższy piątek z Opola wyruszy kolejny transport - z napędem do TBM. Jeszcze przed świętami w Babicy powinny być wszystkie części, a po nowym roku powinien zacząć się ich montaż.

Cała maszyna waży ok. 4 tys. ton i będzie ułożona w specjalnej "kołysce". Będzie mieć wielkości blisko pięciopiętrowego bloku mieszkalnego, a do jej zasilania potrzeba 20 megawatów. Jej średnica to 15,2 metra. To o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. To największa maszyna, jaka kiedykolwiek była używana podczas inwestycji w Polsce. Jest też największa w Europie i piąta co do wielkości na świecie.

TBM rozpocznie drążenie tunelu na S19 w połowie przyszłego roku.

GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury oraz wykonawcy - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construction ogłosili konkurs na nazwę dla maszyny. Tradycją jest, że ma ono żeńską formę. Sspośród niemal 350 nadesłanych propozycji wybrano sześć, na które można oddawać głosy, to:

Bieszczadka

Duża Mi

Karpatka

Nela

Podkarpatka

ViaKarpatka

O tym, która z sześciu propozycji zostanie wybrana, zdecydują internauci. Głosowanie potrwa do 16 grudnia, a wyniki zostaną ogłoszone 21 grudnia. Laureaci konkursu będą mogli odwiedzić plac budowy tunelu na S19 Rzeszów Południe - Babica.

Fragment S19 realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.