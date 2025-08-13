Policjanci z Makowa Podhalańskiego (Małopolska) zatrzymali 69-latka, który w trakcie interwencji rzucił się na nich z nożem. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

/ Policja / Shutterstock

Policjanci z Makowa Podhalańskiego (Małopolska) otrzymali zgłoszenie o wolno biegającym psie na jednej z ulic w Jordanowie. Zwierzę z wyglądu przypominało rasę niebezpieczną.

Funkcjonariusze potwierdzili, że pies faktycznie biegał bez opieki, a także ustalili jego właściciela, którym się okazał 69-letni mieszkaniec powiatu suskiego.

W trakcie interwencji mężczyzna nagle stał się agresywny i wulgarny w stosunku do policjantów, po czym chwycił za nóż, który miał na stoliku i zamachnął się w stronę mundurowych.

Mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany.

Okazało się, że 69-latek był nietrzeźwy i wydychanym powietrzu miał ponad 1,6 promila alkoholu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta, naruszenie nietykalności oraz znieważenia funkcjonariuszy.

Teraz 69-latek za swoje zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem. Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.