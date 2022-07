W najbliższy poniedziałek rozpocznie się uzupełniający nabór o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Rzeszowa i sąsiednich gmin. Wsparcie można otrzymać na wymianę pieców starego typu na urządzenia ekologiczne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec, program wymiany źródeł ciepła jest realizowany na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.