Na Podkarpaciu kierowców czekają dziś utrudnienia w związku z 33. Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim "Solidarności" i Olimpijczyków. Kolarze przejadą przez kilka powiatów województwa.

/ Policja

Jak podaje policja trasa IV etapu wyścigu biec będzie z Mielca do Tarnobrzega. Start wyznaczono na al. Niepodległości w Mielcu, następnie kolarze pojadą przez Podleszany, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Kolbuszową oraz Baranów Sandomierski. Na metę na placu Głowackiego w Tarnobrzegu kolarze przyjadą tuż po godz. 16.

Organizator przewiduje, że utrudnienia w postaci zamknięcia dróg potrwają do godz. 16.15. Ruch kołowym będzie zamykany na około 30 min. przed przejazdem kolumny wyścigu, a po przejechaniu kolarzy będzie przywracany.

Funkcjonariusze apelują do kierowców i pieszych o ostrożność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń służb porządkowych, a do widzów oglądających wyścig o właściwą opiekę nad dziećmi i zwierzętami.

Szczegóły dotyczące utrudnień znajdziesz na stronach: KPP w Ropczycach, KMP w Tarnobrzegu, KPP w Mielcu, KPP w Kolbuszowej.