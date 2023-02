Od 2 czerwca PLL LOT ponownie uruchomi połączenie z podrzeszowskiej Jasionki do Gdańska. Loty będą oferowane dwa razy w tygodniu.

Jak poinformował prezes portu Adam Hamryszczak, to już czwarty rok z rzędu, kiedy z Jasionki w lecie będzie można polecieć nad polskie morze. Dodał, że Gdańsk to uzupełnienie oferty wakacyjnej z Jasionki. Dotychczas ogłoszone kierunki to czartery do Turcji, Grecji, Bułgarii i Albanii, będą też oferowane regularne rejsy do Chorwacji.

Embraery 175, zabierające na pokład 82 pasażerów, będą wylatywać z Gdańska w poniedziałki i piątki o godzinie 21.20, by na podrzeszowskim lotnisku wylądować o 22.35.

Samoloty "nocować" będą w Jasionce, a w podróż powrotną wyruszą we wtorki i soboty o 6.55, zaś lądowanie w stolicy województwa pomorskiego zaplanowano na 8.10.





Loty z Jasionki do Gdańska oferowane będą do 5 września.