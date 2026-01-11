Koszmarny wypadek w Nowosielcu (Podkarpackie). 6-letni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Nie żyje 82-latek, który przejechał dziecko. Prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie mężczyzny.

Nie żyje 82-letni mężczyzna, który najechał na 6-latka / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

6-letni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala po potrąceniu przez samochód.

82-letni kierowca prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i stracił panowanie nad autem.

Samochód uderzył w chłopca, gdy ten wsiadał do zaparkowanego pojazdu, a następnie go przejechał.

Mimo reanimacji starszy mężczyzna zmarł na miejscu.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 9 w miejscowości Nowosielec w pow. niżańskim.

Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał - powiedziała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder.

Dodała, że prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie starszego mężczyzny.

Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł.

6-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rzeszowie.