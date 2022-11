Most w przebudowie, a właściwie w budowie i Przemyśl utknął w korkach. Od wczoraj zamknięty jest most kolejowo-drogowy im. Tadeusza Porembalskiego. Kolej wybuduje nową przeprawę. Miasto prosi o cierpliwość, bo komunikacyjnej alternatywy nie ma.

/ PKP PLK /

Miasto przeanalizowało kilka różnych wariantów. Ostatecznie zamknięta jest ulica Sportowa, od Jagiellońskiej do wybrzeża Wilsona. Na odcinku od Wilsona do Kałuży wprowadzono ruch dwukierunkowy. Zamknięta jest ul. 22 Stycznia, od Klasztornej do Traugutta.

Korki są i nie bardzo można to zmienić - mówi Witold Wołczyk z Urzędu Miasta Przemyśl. Zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Po kilku dniach i pierwszym szoku, który z pewnością nastąpił mieszkańcy sami zorientują się, jak najsprawniej poruszać się po mieście - dodaje.

Nowy most powstanie pomiędzy rozsuniętymi przęsłami obecnego, wybudowanego jeszcze przed pierwszą wojną światową. Będzie nawiązywał kształtem do poprzednika. Będzie miał blisko 200 metrów i sześć przęseł. Jedna nitka starego mostu zostanie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga z kolei zostanie wykorzystane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej do przygotowania wystawy plenerowej.

Obecny most na Sanie / Grzegorza Karnasa - Urząd Miasta Przemyśl /

Dla kierowców ważne, że po nowym moście będą mogły przejeżdżać pojazdy wyższe, niż 3,5 metra. Wcześniej nie mieściły się tam chociażby duże wozy strażackie.

Inwestycja ma kosztować ok. 60 mln zł i ma być gotowa w 2024 roku.

Schemat objazdów - Urząd Miasta Przemyśl /

Zmiana w organizacji ruchu:

zamknięcie ruchu kołowego na ul. Sportowej - od ul. Jagiellońskiej do Wybrzeża Wilsona,

Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Sportowej od Wybrzeża Wilsona do Kałuży,

Zamknięcie ruchu kołowego na ul. 22 Stycznia od Klasztornej do Traugutta,

Zmiana układu pracy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Jagiellońska - Sportowa - Wodna, Jagiellońska - Piłsudskiego - Kościuszki oraz 3 Maja - Grunwaldzka - Krasińskiego.

Wyznaczone zostały następujące objazdy: