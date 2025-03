Łowcy głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali obywatela Francji, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania do odbycia kary za wielokrotne gwałcenie dziewczynki poniżej 15. roku życia. Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie odbędzie karę 9 lat i 4 miesięcy więzienia.

/ Podkarpacka Policja /

59-letni obywatel Francji był poszukiwany od 2019 roku listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - poinformowała w poniedziałek kom. Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

Mężczyzna, przebywając na terenie Francji oraz Polski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie doprowadził do obcowania płciowego małoletnią poniżej 15. roku życia - przekazała kom. Wrona.

Za te czyny 59-latek został skazany na łączną karę 9 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. W 2019 roku został za nim wydany list gończy i od tego czasu mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju.

Został zatrzymany w niewielkiej miejscowości Laval-en-Brie, dzięki współpracy poszukujących go podkarpackich "łowców głów" z policjantami z Francji.

Policjantka dodała, że w ubiegłym tygodniu odbyła się ekstradycja zatrzymanego mężczyzny do Polski. Trafił on już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.