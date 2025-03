Harrison zobowiązał się zostać dawcą po tym, jak w wieku 14 lat podczas poważnej operacji klatki piersiowej przeprowadzono u niego transfuzję. Rozpoczął oddawanie swojego osocza w wieku 18 lat. Robił to co dwa tygodnie aż do 81. roku życia.

W 2005 roku okrzyknięto go światowym rekordzistą, jeśli chodzi dawstwo krwi. Dopiero w 2022 r. wyprzedził go honorowy dawca z USA.