Bus, ciężarówka i Porsche zderzyły się na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wyżne w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu. Jedna osoba trafiła do szpitala.
Wypadek miał miejsce ok. godz. 7:30 na drodze krajowej nr 19 w Wyżnem. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący busem 25-latek z Rzeszowa najechał na tył Porsche. W wyniku kolizji zjechało ono na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w ciągnik siodłowy z naczepą.
Policjanci informują, że wszyscy kierowcy aut biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Jeden z nich - 38-latek z Porsche - trafił do szpitala. Funkcjonariusze uspokajają, że życie mężczyzny nie jest zagrożone.
Droga krajowa nr 19 była przez kilka godzin zablokowana. Strzyżowska policja będzie wyjaśniać okoliczności tego wypadku.
