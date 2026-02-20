Bus, ciężarówka i Porsche zderzyły się na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wyżne w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Zdjęcie z miejsca wypadku w miejscowości Wyżne / KPP Strzyżów / Policja

Wypadek miał miejsce ok. godz. 7:30 na drodze krajowej nr 19 w Wyżnem. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący busem 25-latek z Rzeszowa najechał na tył Porsche. W wyniku kolizji zjechało ono na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w ciągnik siodłowy z naczepą.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Strzyżów / Policja

Policjanci informują, że wszyscy kierowcy aut biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Jeden z nich - 38-latek z Porsche - trafił do szpitala. Funkcjonariusze uspokajają, że życie mężczyzny nie jest zagrożone.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Strzyżów / Policja

Droga krajowa nr 19 była przez kilka godzin zablokowana. Strzyżowska policja będzie wyjaśniać okoliczności tego wypadku.