Karpacka Majówka to trzydniowy jarmark, Święto Paniagi, czyli najsłynniejszej ulicy miasta - 3 Maja oraz II edycja festiwalu kulinarnego Karpaty na Widelcu.

Robert Makłowicz podczas pokazu kulinarnego w ramach festiwalu "Karpaty na Widelcu" / Darek Delmanowicz / PAP

Karpacka Majówka rozpoczyna się jarmarkiem produktów regionalnych i rękodzieła. Przez trzy dni, na stoiskach rozstawionych w Rzeszowie przy al. Lubomirskich i al. Pod Kasztanami, swoje produkty będzie prezentować kilkudziesięciu wystawców.



Festiwal kulinarny "Karpaty na Widelcu", którego ambasadorem jest Robert Makłowicz, został połączony ze świętem Paniagi, czyli najsłynniejszej ulicy Rzeszowa - 3 Maja. Festiwal promuje kuchnię Karpat.

A Karpaty, to jeden z największych łańcuchów górskich w środkowej Europie, który biegnie przez osiem krajów: Austrię, Czechy, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię i Ukrainę. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się pod koniec września ubiegłego roku. Już wtedy prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek obiecywał, że festiwal będzie miał kolejne edycje.

Środowe atrakcje rozpocznie korowód kucharzy i uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Przez główny deptak miasta przemaszerują także dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne oraz zespoły pieśni i tańca. Pochód rozpocznie się w południe, wyruszy sprzed wieży farnej do fontanny multimedialnej. Tam festiwal kulinarny oficjalnie otworzy Robert Makłowicz.



Następnie rozpocznie się degustacja dań przygotowanych przez uczniów ZSG i przez rzeszowskich szefów kuchni. Tegoroczne festiwalowe menu inspirowane jest kuchnią pogranicza. Kucharze będą podawać swoje dania w pobliżu fontanny mulimedialnej. Dochód ze sprzedaży cegiełek, które będzie można wymienić na festiwalowe dania, trafi do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i zostanie przeznaczony na szkolenia dla najzdolniejszych uczniów.

Występy artystyczne i krwiobus

Na scenie przy fontannie multimedialnej będą grały, śpiewały i tańczyły zespoły, w przerwie Robert Makłowicz będzie miał swój pokaz kulinarny. W tym samym czasie, w fosie zamku Lubomirskich i na deptaku 3 Maja będą atrakcje dla dzieci i m.in. pokaz samochodów zabytkowych. Jeszcze przed południem na parkingu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnej stanie krwiobus, w którym do godz. 16.00 będzie można oddać krew.



Każdy kto upuści trochę krwi dla potrzebujących, otrzyma okolicznościową koszulkę - zachęcają motocykliści zrzeszeni w Międzynarodowym Klubie Motocyklowym Steel Roses MC i Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, którzy przyjadą na motocyklach i będą prezentować swoje maszyny.



Na koniec Karpackiej Majówki, o godz. 19.30, na rzeszowskim Rynku, wystąpi zespół The Queens of Soul, który w repertuarze ma największe przeboje Whitney Houston, Amy Winehouse czy Tiny Turner.