Korowodem kucharzy w samo południe w Rzeszowie rozpoczął się festiwal kulinarny "Karpaty na widelcu". To pierwsza edycja imprezy, której patronuje znany kucharz Robert Makłowicz. W czasie dwudniowego wydarzenia będzie można m.in. skosztować potraw, które przygotują kucharze z 12 restauracji.

W Rzeszowie rozpoczął się dwudniowy festiwal "Karpaty na widelcu" / Darek Delmanowicz / PAP

Jak przypomniał na konferencji prasowej prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, organizacja festiwalu kulinarnego była jedną z obietnic, jaką złożył w czasie kampanii wyborczej.

Razem z panem Robertem Makłowiczem możemy dzisiaj zaprosić i ogłosić, że dotrzymaliśmy słowa. Dzięki magii pana Roberta i współpracy pomiędzy nim, miastem i naszymi kucharzami oraz restauracjami możemy zaprosić państwa na wspaniałe wydarzenie pełne kulinarnych i kulturalnych doznań. Dziękuję za to i serdecznie zapraszam na Rynek oraz okolicę - dodał.

Obecny na konferencji Makłowicz podkreślił, że jedzenie to jest kultura, tożsamość, przywiązanie do swojej małej ojczyzny.

I dzisiaj oraz jutro będziecie państwo dawali wyraz tego przywiązania do swojej małej, ale i zarazem wielkiej ojczyzny. Bo jeśli spojrzymy na to szerzej, to jawi nam się ogromna ojczyzna karpacka. Nic się nie bierze z powietrza, powiązania kulturowe w łuku Karpat są niezwykle ważne i to wszystko jest spójne. Mimo że mamy dzisiaj granice narodowe, to jednak Karpaty łączą kulturowo i kulinarnie, a Rzeszów dzisiaj i jutro będzie stolicą karpackich smaków - od Rumunii przez Ukrainę i Słowację, a może i dalej, w stronę Grecji - powiedział Makłowicz.

Organizatorzy festiwalu przygotowali dwie sceny, jedną na Rynku, drugą na parkingu obok Ratusza. Gotować będą kucharze z 12 restauracji, wystąpią artyści, będą też pokazy tańca i koncerty muzyki ludowej, także w nowoczesnych aranżacjach, wśród nich będą m.in. utwory ludowe w wersji techno.

Przepustką do skosztowania festiwalowych dań będą cegiełki, które można kupić w domku festiwalowym obok ratusza. Dochód w całości zostanie przeznaczony na Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, którego uczniowie także będą gotować i pracować przy festiwalu.

W sumie w czasie festiwalu prezentuje się ponad 70 wystawców, u których kupić będzie można m.in. chleby wypiekane tradycyjnym sposobem, rękodzieła, nalewki i miody.

Oto program festiwalu: