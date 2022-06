16 czerwca w Krośnie otwarte zostaną baseny przy ul. Bursaki. Obiekt przeszedł modernizacje, dzięki temu został powiększony brodzik dla dzieci. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia basenów dla mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy Krosna mogą się cieszyć. W przyszłym tygodniu a dokładnie 16 czerwca, baseny odkryte przy ul. Bursaki zostaną otwarte dla miłośników pływania.

Obiekt po małym remoncie i rozbudowie brodzika, jest obecnie przygotowywany do otwarcia.

Można powiedzieć, że to lekki lifting w stosunku do całej infrastruktury, mamy duży basen pływacki, mamy basen rekreacyjny, mamy brodzik, wodny plac zabaw. W tym roku oddajemy do użytkowania kolejny brodzik z atrakcjami dla dzieci, bo w tej części basenu było największe zagęszczenie i tam widać było, że trzeba dodatkowych rozwiązań, żeby poprawił się komfort dla korzystających rodzin, które tak licznie odwiedziły nasz basen w zeszłym roku- mówi w rozmowie z Łukaszem Zakrzewskim z RMF MAXXX, Bronisław Baran - wiceprezydent Krosna

Cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców odkryte baseny w Krośnie, zostaną otwarte 16 czerwca, akurat na długi czerwcowy weekend.