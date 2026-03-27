Jedna osoba zginęła w porannym zderzeniu trzech aut na S19 w Trzebownisku na Podkarpaciu. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca jednego z samochodów jechał pod prąd.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Trzebownisku / KMP Rzeszów / Policja

Rzeszowska policja podaje, że wypadek miał miejsce po godz. 9 na trasie S19 w Trzebownisku (powiat rzeszowski).

Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca Hyundaia jechał pod prąd w kierunku Rzeszowa. Zderzył się z prawidłowo jadącą lawetą, a później także z Lexusem.

Hyundai wpadł na bariery oddzielające pasy ruchu, po czym auto zapaliło się - przekazała asp. Joanna Banaś z rzeszowskiej policji. Kierowca tego samochodu zginął na miejscu.



Policja będzie wyjaśniać okoliczności wypadku.