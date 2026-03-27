Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że po autostradach i drogach ekspresowych nie można poruszać się pieszo ani na rowerze. Nagrania z monitoringu pokazują kolejne przykłady łamania tych z pozoru oczywistych zasad. Niektóre - takie jak trening biegowy na ekspresówce - są wręcz absurdalne, ale niestety prawdziwe.

GDDKiA informuje, że ekscentryczny biegacz został zauważony na S12 w okolicach węzła Świdnik. Sprawa została zgłoszona policji.

Na filmie widać, że mężczyzna w sportowym stroju biegł równym tempem przy niewielkim natężeniu ruchu. Nie zmienia to jednak faktu, że powinien wybrać inną trasę na swój trening.

Na innej trasie na Lubelszczyźnie - S19 - kamery nagrały rowerzystę, który wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi jechał ekspresówką.

68-latek był trzeźwy. Został ukarany mandatem. Policjantom tłumaczył, że pojechał tam, dokąd skierowała go nawigacja.

"Zarówno ekspresówki, jak i autostrady są wyłączone z ruchu rowerowego i pieszego" - przypomina GDDKiA.