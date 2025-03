Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o uwięzienie i zgwałcenie 17-latki w Stalowej Woli na Podkarpaciu. 33-latek nie przyznał się do stawianych mu zarzutów

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

33-latek na początku marca miał uwięzić w swoim mieszkaniu, a następnie zgwałcić 17-letnią mieszkankę Opola Lubelskiego. Jego ofiara w stanie ograniczonej świadomości została odnaleziona na ulicy.

Podejrzanemu przedstawiono również zarzut posiadania substancji psychotropowej w postaci mefedronu - informuje Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Dodaje, że mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy zeznań. Ograniczył się do odpowiedzi na pytania zadawane przez jego pełnomocnika.

Mężczyzna został aresztowany, za gwałt grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia.