Po wielu miesiącach prac konserwatorskich, budowlanych i montażowych, zostanie ponownie otwarta Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu.

Zakończone już prace związane z rozbudową i zagospodarowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu, to projekt o wartości 13 milionów zł, który został realizowany przez Miasto Przemyśl w partnerstwie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej - podaje portal nowiny24.pl

"Trasa prowadzi przez znane w większości wcześniej kilkanaście piwnic pod budynkiem przemyskiego ratusza, poprzez zabytkowy kolektor sanitarny i nowobudowany łącznik podziemny wprost do piwnic budynku Rynek 9, to jest do siedziby Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Nową przemyską atrakcję promujemy hasłem "Złoty wiek miasta. Jak Przemyśl stał się bogaty, piękny i sławny", ponieważ scenografia trasy i wszystko, co znajdą turyści w trakcie jej zwiedzania opisuje w atrakcyjnej i interaktywnej formie renesansowe miasto złotego wieku - informuje Urząd Miejski w Przemyślu.

Do dyspozycji jest ponad 30 sal, a podziemny układ piwnic jest tak przygotowany, aby swą strukturą odpowiadał obrazowi topograficznemu miasta. Oczywiście układ ten nie powtarza planu miasta w sposób dosłowny, ale pewne ulice oraz charakter tętniącego tam życia będzie miał odpowiednik w faktycznym stanie z XVI-tego wieku.

Otwarcie atrakcji zaplanowano na 30 marca.